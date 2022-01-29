هل يمكن أن تتسبب الخضراوات بالسرطان؟.. دراسة تخرج بنتائج مخيفة

المصدر: ترجمة- أمل القحطاني

يعتبر السرطان أحد أكثر أسباب الوفاة انتشاراً في العالم، وهنالك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة مخاطر هذه الإصابة، لكن من منا يتوقع أن تكون الخضروات (بما في ذلك الخضروات غير النشوية المحفوظة) إحدى الأسباب التي تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة. بحسب دراسة نشرتها صحيفة «اكسبريس».

من المعروف أن نمط الحياة و الحمية الغذائية هي إحدى أهم العناصر تأثيراً في صحة الأشخاص، و دائماً ما يوصى بتناول الخضروات لفائدتها، و لكن هذه الفائدة تتحول إلى ضرر كبير، و سبب لأحد أكثر الأمراض خطورة عند عدم حفظها بالطريقة غير المناسبة، او عند و تناول الخضروات التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح.

ماهي الخضروات النشوية

يتم تقسيم الخضروات إلى مجموعات حسب نشويتها فتعتبر البطاطس، والبطاطا الحلوة، مثلاً خضاراً نشوية لاحتوائها على مستويات عالية من الكربوهيدرات مقارنة بالخضروات غير النشوية مثل الجزر، والبنجر، والجزر، الأبيض، واللفت، و البروكلي، والملفوف والجرجير، والخضار الورقية الخضراء كالسبانخ والخس.

طريقة الحفظ

تؤكد الدراسة أن هناك «دليلًا قويًا» بأن الخضروات المحفوظة بالملح تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة و يعود ذلك لاستخدام نسب كبيرة من الملح في طريقة حفظها. فلزيادة مدة صلاحية الخضروات إلى الحد الأقصى، غالبًا ما يتم التعامل معها بطريقة توقف أو تبطئ التلف الذي قد يحصل لها من خلال تمليحها و تحويلها إلى «مخللات» للحفاظ على القيمة الغذائية التي تحتوي عليها. ولكن من جانبٍ آخر تحمل طريقة الحفظ هذه الكثير من المخاطر على صحة الأشخاص الذين يتناولونها.

نتائج الدراسات

وفقًا لـ WCRF، أظهرت النماذج الحيوانية أن مستويات الملح العالية تغير لزوجة المخاط الذي يحمي المعدة ويعزز تكوين مركبات N-nitroso و تحذر جمعية السرطان الخيرية من ذلك قائلة «قد يؤدي تناول الملح بكميات كبيرة إلى تحفيز عدوى الملوية البوابية (H. pylori )، وهي أقوى عامل خطر معروف للإصابة بسرطان المعدة». كما تفيد دراسة أخرى في تقرير نُشر في المجلة البريطانية للسرطان بأن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا منتظمًا من الأطعمة المملحة للغاية يضاعفون من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

يذكر بأنه تم إجراء هذه الدراسة على أكثر من 40 ألف ياباني في منتصف العمر،و تم فحص عادات التغذية والشرب والتدخين لديهم على مدى 11 عامًا. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى الرجال اليابانيين الذين يحصلون على أقل كمية من الملح كان واحدًا من كل 1000 شخص سنويًا في حين تضاعف هذا إلى واحد من كل 500 من بين أولئك الذين لديهم أعلى كمية من الملح.

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