هل ترغب أن تكون نباتيا؟.. هذه نصائح مهمة في رحلة التغيير

في الآونة الأخيرة أقدم الكثير من الأشخاص على مستوى العالم بتغيير نظامهم الغذائي إلى الإسلوب النباتي، وأكدت الكثير من المصادر والإحصاءات ارتفاع نسبة الأشخاص النباتيين على نطاق عالمي. خبيرة الغذاء النباتي فيريتي بوديتش؛ والتي تتبع النظام النباتي منذ الصغر قدمت مجموعة من النصائح للذين يرغبون القيام بخطواتهم الأولى في رحلة التغيير لنظام نباتي و نصحت بالتالي :

1

تحديد دافع التغيير

تنصح فيريتي بتحديد الأسباب التي تدفعك للتغيير لنظام نباتي وحفظها في هاتفك أو في مكان واضح في مجال رؤيتك كتذكير يومي لك بالتغيير الذي تريد إحداثه في نظامك الغذائي وذلك لمعرفتها بأنه من الصعب الالتزام بهذا النظام خاصة عند الجلوس مع الأصدقاء. تؤكد فيريتي أن تحديد الأسباب والدوافع والنظر إليها دائماً يرسخ أهميتها في عقلك ويشجعك على الالتزام بالنظام الذي حددته لنفسك.



2

التخطيط مسبقاً

من المهم جداً البحث والتخطيط مسبقاً قبل الاقدام على أي خطوة جديدة وكذلك هو الحال عند تغيير النظام الغذائي حيث لا يمكنك قطع كل اللحوم والألبان والانتقال مباشرة إلى أن تكون نباتيا من دون تخطيط مسبق. فقبل البدء بالنظام عليك التفكير في الأمر والبحث جيداً عن مصادر أخرى للبروتين واختيار ما يتناسب معك شخصياً حيث أن الخيارات كثيرة وتختلف من شخص لآخر حسب أذواقهم في اختيار الأطباق المفضلة لديهم.

3

الحرص على تناول المكملات

قد يعاني النباتيون من عدم حصولهم على ما يكفي من فيتامين "B12- والأوميغا- الحديد" من النباتات و لتجنب ذلك توصي فيريتي، بضرورة تناول المكملات الغذائية وزيادة الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات كإضافة الخميرة الغذائية لاعتبارها طريقة رائعة لإضافة المزيد من فيتامين B12 إلى النظام الغذائي. كما أوصت فيريتي الأشخاص النباتيين برشها على طعامهم مثلما يرشون الجبن، لأن "طعمها مثل الجبن" كما تقول، وبالتالي يمكن أن تكون طريقة بسيطة للحصول على المزيد من فيتامين B12 وتعويضه.

4

التجربة والبدائل

يجب الاستمرار في تجربة البدائل النباتية لبعض الأطعمة حيث أنه من غير المستطاع الاعتماد على البدائل التي يقال بأنها نباتية ولكنها في الأصل تحتوي على بعض المنتجات الحيوانية مثل الجبن مثلاً. لذلك توصي فيريتي بعدم التردد في تجربة الأطعمة المختلفة، وإضافتها لنظامك الغذائي وتؤكد بأهمية الاستمرار في تجربة مختلف الآطعمة و المكونات فمن الطبيعي أن لا تعجبك بعض الأطعمة النباتية و لكن هذا لا يعني أن تتوقف عن التجربة فمن المؤكد بأنك ستجد ما يعجبك بعد تجربة المزيد من الأطعمة الأخرى.

5

فصل الطعام

الثبات على نظام غذائي نباتي يعتبر تحدياً صعباَ لدى الكثير خاصة في حال عيشهم مع أشخاص من آكلي اللحوم. تنصح "فيريتي" هذه الفئة بفصل طعامهم عن طعام الأشخاص الذين يعيشون معهم بوضعها في مكان مختلف كثلاجة أخرى خاصة بهم.

6

الطلب من المطاعم

كونك شخص نباتي لن يمنعك من الطلب من مطاعمك المفضلة حيث أن الكثير من المطاعم أصبحت تراعي الأشخاص النباتيين وتقدم خيارات جيدة بالإضافة إلى وجود مطاعم جديدة مختصة بالأكل النباتي. عند الطلب من تطبيقات المطاعم المختلفة يفضل ذكر كلمة "نباتي" في خانة الملاحظات قبل إتمام الطلب، أو البحث عن مطاعم نباتية في خانة البحث عن المطاعم وستظهر قائمة كبيرة بمختلف الأطعمة والمطاعم التي توفر خيارات مختلفة للأشخاص النباتيين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news