فاكهة حلوة تحميكم من مخاطر السكري

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

داء السكري من النوع الثاني هو حالة مزمنة تصبح فيها مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية، ويحدث عندما يعاني جسمك من مشاكل في إنتاج هرمون يسمى الأنسولين، ولحسن الحظ يمكن السيطرة على مرض السكري من خلال تعديلات بسيطة في النظام الغذائي ، ويمكن حتى منع النوع الثاني من مرض السكري في بعض الحالات.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients يمكن أن تساعد فاكهة التوت الأزرق جسمك على إدارة نسبة السكر في الدم بعدة طرق مختلفة، وتساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري، وأشارت الدراسة إلى أن تناول التوت الأزرق يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين.

ووجدت دراسة أخرى، نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن التوت الأزرق أو العنب البري يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ونظرت الدراسة في حالات أكثر من 60 ألف امرأة و 30 ألف رجل من دراسات مختلفة، وبحسب صحيفة "إكسبريس" فإنه عند تحليل البيانات كان التوت الأزرق من الثمار التي حققت أفضل النتائج في تقليل مخاطر السكري.

وتجدر الإشارة إلى أن المصابين بأمراض مزمنة عليهم الرجوع إلى طبيبهم الخاص للنظر في إضافة التوت الأزرق أو غيره من الأطعمة إلى نظامهم الغذائي.

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