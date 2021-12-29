مشروبات تخلص الجسم من السموم وتحمي من «مفاجآت» الغدة الدرقية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعاني الناس من مختلف الأعمار والأجناس من مشاكل الغدة الدرقية، التي أصبحت أكثر انتشارا في عالم اليوم، ولانه مشاكل الغدة الدرقة لاتظهر بشكل واضح او مباشر، فلابد من اتباع سبل الوقاية والفحوصات الدورية.

ومن أجل تخفيف مشاكل الغدة الدرقية لديك وتعزيز وظائف الغدة، هناك وصفات لمشروبات تساعد أيضا في التخلص من السموم يمكن تجربتها بسهولة في المنزل، وفيما يلي بعض هذه المشروبات التي نقلتها وكالة «سبوتنيك» عن الموقع الطبي «onlymyhealth».

عصير الخيار

يحتوي الخيار على نحو 70% من ماء، نظرا لكونه من الخضروات المرطبة بشكل طبيعي، ويعد تناوله بشكل منتظم مفيد لخفض مستويات الكوليسترول، وتوفير مناعة أفضل، ويساعد في إزالة السموم من الجسم، ويحمي من السرطان.

نظرا لأن استهلاك الخيار يساعد في تنظيف وإزالة السموم من الجسم، فمن المعروف أنه مفيد جدا في تحسين أداء الغدة الدرقية، إضافة إلى تغذية الكلى. ينصح بتقشير الخيار وتقطيعه إلى مكعبات ووضعه في الخلاط مع القليل من الماء، ثم تصفيته، واستهلاكه بشكل منتظم.

خليط الخضر والفاكهة

عصير غني بأنواع مختلفة من الخضار والفواكه بداية من الجزر والتفاح والزنجبيل والكزبرة والليمون والخس.

كل هذه الخضروات الخضراء والفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية مع خصائص إزالة السموم، وأثبت استهلاك العصير بشكل منتظم أنه مفيد جدا في تعزيز وظائف الغدة الدرقية.

نظرًا لأن هذه الخضروات غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A وC، يمكن أيضا استخدامها لمنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

لتحضير هذا الخليط، اقطع نحو 4 جزرات، وتفاحة واحدة، وحفنة من الخس، ونصف بوصة من الزنجبيل و3 أغصان من الكزبرة، مع قليل من الماء، وضعهم في الخلاط ثم قم بتصفيته.

استهلك هذا العصير كل يوم لتعزيز عمل الغدد الدرقية والاستمتاع بآثاره في إزالة السموم.

عصير الكرفس

الكرفس مصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل فيتامين A وC وK، وحمض الفوليك والبوتاسيوم. هذا الخضار منخفض الصوديوم يحوي العديد من الفوائد الصحية مثل دعم الهضم وتقليل الالتهاب وتعزيز الأداء الوظيفي للغدة الدرقية.

ولتحضيره اشطف حفنة من الكرفس وأضفه إلى الخلاط. امزجه جيدا مع القليل من الماء حتى يتحول إلى عصير ناعم. يصفى هذا المزيج المخلوط ويستهلك كل صباح.

ماء الكركم

اكتسبت توابل «الجذر الذهبي» (الكركم) مؤخرا شعبية كبيرة بسبب فوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى، والغنية بمواد مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للفيروسات، ويقال أن استهلاك الكركم على أساس منتظم مفيد جدا للصحة. والكركم مفيد أيضا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية إلى علاج آلام المفاصل وإزالة السموم من الكبد.

خذ كوبا من الماء الفاتر وأضف إليه نصف ملعقة صغيرة من جذر الكركم المبشور حديثا واستهلك مشروب الكركم كل صباح من أجل تحسين صحتك العامة وتعزيز وظائف الغدة الدرقية.

ماء الليمون

كشفت دراسات عديدة أن الليمون مفيد في تعزيز أداء الغدة الدرقية، إضافة إلى أنه مصدر غني لفيتامين C، ومفيد في التخلص من السموم، وتقوية المناعة وموازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم، كما يساعد تناول مشروب الليمون هذا في تنقية البشرة وإنقاص الوزن.

خذ كوبا من الماء وأضف إليه بعض قطع الليمون الطازجة. استهلك هذه المياه على مدار اليوم لجني الفوائد القصوى منها.

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