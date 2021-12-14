«كاندي ليشوس».. أكبر متجر للحلويات في دبي مول يحتفل بموسم الأعياد

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يحتفل متجر الأطفال المفضل كاندي ليشوس بموسم الأعياد مصحوبا بفعاليا متنوعة مع مجموعة من الحلوبات المجانية للأطفال يومي الخميس والجمعة 16 و 17 ديسمبر الجاري في «دبي مول» يومي من الساعة 5 مساءً حتى 7 مساءً، وسيكون الحدث فرصة لمقابلة «سانتا كلوز» والتقاط صورة فريدة معه.

وتتوسط شجرة الشوكولاته العملاقة المتجر، و تحتل مساحة 10 أمتار وتضم أكبر تشكيلة من الحلوى والشوكولاته في العالم لتتيح أمام الأطفال هذا الأسبوع.



للاحتفال بموسم الأعياد، تقدم Candylicious للجميع سببًا لطيفًا للغاية لحجز حفلة التسوق الاحتفالية مع Kidzapp. لن يتمكن العملاء فقط من الشراء المسبق لتذاكر دخولهم من KidzApp بسعر 99 درهمًا، عند شراء التذاكر عبر تطبيق KidzApp، بل سيحصلون أيضًا على حقيبة Garrett Popcorn taster مجانية من النكهة التي يختارونها، بالإضافة إلى الصورة مع سانتا ( مطبوعة ورقمية) بالإضافة إلى مصاصة شخصية أو حقيبة حلوى.

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