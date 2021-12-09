أعراض مبكرة تنبهك إلى وجود مشكلة في الكبد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

الكبد أحد الأجزاء الأساسية في جسم الإنسان، لكونه مسؤول عن تنظيف الدم من السموم، و وإنتاج البروتينات لتخثر الدم، لكن من بين مشكلات امراض الكبد، أن أعراضها لا تظهر جليا للمصاب، حتى مرحلة متقدمة من الإصابة، لذلك ينبه أخصائيوا امراض باطنية إلى ضرورة التنبه إلى عدد من الاعراض المبكرة منها :

الألم

الألم في الجانب الأيمن من البطن ممكن أن يكون مؤشرا لأمراض الكبد، لأنه يعني انتفاخا أو ورما في الكبد، الذي يفشل في تحويل الطعام إلى عناصر غذائية مفيدة.

انتفاخ الكاحل

عندما تتجاهل مشاكل الكبد، يحاول الكبد المصاب "إصلاح نفسه" بتكوين نسيج ندبي، وكلما زاد عدد الأنسجة المتندبة، زادت صعوبة عمل الكبد، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يتسبب يتسبب في تراكم السوائل في الساقين. هذا التورم غير مؤلم، وقد يصيب كلا الساقين أو الفخذين، ومع ذلك، فإن تأثير الجاذبية يجعل التورم أكثر وضوحا في الجزء السفلي من الجسم.

الحساسية

في كثير من الأحيان، تكون الحساسية ناتجة عن خلل في الكبد، وعندما يكون هناك الكثير من المواد التي تدخل مجرى الدم، يتعرف الدماغ عليها كمسببات للحساسية.

اصفرار العين

عندما تتحول عين الشخص أو جلده إلى اللون الأصفر، يسميه العلم باليرقان. اليرقان بحد ذاته ليس مرضا بل هو عرض لأعطال محتملة. وهو صبغة صفراء تتشكل نتيجة تحلل خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد.

الإرهاق المزمن

تشبه متلازمة التعب المزمن مرضا شبيها بالإنفلونزا، حيث يعاني الشخص من الأعراض لمدة 6 أشهر، والسبب في ذلك هو تسمم الكبد، الذي في حالته الطبيعية، يساهم إلى حد كبير في إمداد الجسم بالطاقة.

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