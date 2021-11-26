أعراض غير تقليدية للسكتة الدماغية لاتتجاهلها ابدا

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة نتائحها خطيرة تهدد الحياة، وتحدث عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم. وعلى الرغم من أن السكتات الدماغية تصيب الانسان بشكل مفاجيء، إلا أن هناك علامات غير نمطية يتجاهلها الكثيرون. ومن هذه الأعراض التي نبهت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى ضرورة عدم تجاهلها وأخذها على محمل الجد بحسب تقرير موسع نقلته «اكسبريس».

وفي حين أن هذه الأعراض الشائعة قد تبدو طفيفة، إلا أن الوقت مهم عندما يتعلق الأمر بالإصابة بسكتة دماغية، لذا فمن الأفضل دائما إطلاق ناقوس الخطر عند مواجهة أي مجموعة من هذه الأعراض.

أعراض غير تقليدية للسكتة الدماغية

ضعف في الوجه (مثل تدلى الجفن أو الشفة)

الغثيان الدوار الخدر فقدان التوازن كلام غير واضح صداع الرأس

ويمكن أن تبدأ السكتات الدماغية بأعراض غريبة يمكن أن تتصاعد بسرعة إلى ذروة هذه الحالة الطبية الطارئة. بحسب «روسيا اليوم»، وفي حين أن الأعراض الأكثر شهرة للسكتة الدماغية تصف ترهل الوجه والأطراف الضعيفة، فإن هذه الأعراض المبكرة ضرورية لاكتشاف السكتة الدماغية مبكرا والعمل بسرعة.

أعراض السكتة الدماغية لدى النساء

وفقا لموقع Healthline الطبي، فإن الأعراض الأكثر شيوعا للسكتة الدماغية لدى النساء تشمل:

الغثيان أو القيء صعوبة في التنفس الألم الإغماء. فقدان الوعي الضعف عام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news