انتبهوا.. نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى السكتة الدماغية

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

تحصد السكتات الدماغية أرواح حوالي 38 ألف شخص في المملكة المتحدة كل عام، ويقدر الباحثون أن ما يصل إلى 50 في المائة من الحالات يمكن الوقاية منها. وقد يؤدي نقص فيتامين واحد إلى مضاعفة خطر إصابتك بالحالة المميتة، ألا وهو فيتامين د.

وتقول صحيفة "إكسبريس" البريطانية، في تقرير لها، إن فيتامين د ضروري للعديد من الوظائف الرئيسية في الجسم مثل جهاز المناعة والتمثيل الغذائي للعظام، وتنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور، ويرى أطباء وجود ارتباط بين فيتامين د وصحة القلب والأوعية الدموية.

ويشير باحثون في جامعة جونز هوبكنز إلى أن المستويات المنخفضة من فيتامين د يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص البيض، ولكن ليس السود، ولم يتمكن فريق البحث من العثور على سبب لهذا التفاوت، لكنه توقع أنه قد يكون لأن السود أكثر عرضة للنقصان بسبب قدرة تصبغ بشرتهم على حجب أشعة الشمس.

وافترضت إيرين ميتشوس ، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز ومعهد القلب والأوعية الدموية للجامعة، أن الأشخاص السود ربما تكيفوا مع هذا النقص عبر الأجيال.

أين تجد فيتامين د؟

"نقص فيتامين د شائع جدا. تشير التقديرات إلى أن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من انخفاض مستويات فيتامين في الدم، وفقًا لموقع "هيلث لاين" الأمريكي، وتكون مستويات الفيتامين منخفضة بشكل أساسي في الدول التي تكون أشعة الشمس بها نادرة، وذلك لأن فيتامين (د) ينتج في الجلد من خلال تأثير أشعة الشمس، ولذلك فإنه خلال أشهر الشتاء يجب الحصول على هذا الفيتامين من خلال الأطعمة الغنية به، ومنها البيض والأسماك الدهنية والدجاج وكبد البقر، وكذلك الحليب المدعم والزبادي وبعض حبوب الإفطار.

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