ما يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة يومياً.. خبيرة تغذية توضح

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت خبيرة التغذية الروسية يانا غريشينا، عن فوائد الشوكولاتة الداكنة حال تناولها بشكل دائم.

وقالت غريشينا، إن هذا النوع من الشوكولاتة تحتوي على 55٪ على الأقل من الكاكاو الطبيعي، بينما يحتوي الحليب على 25-35٪ فقط.

وأشارت إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة أقل من السكر بالإضافة لمضادات أكسدة، لافتة:"نحصل على معظم السعرات الحرارية من الشوكولاتة الداكنة من الدهون، وليس من الكربوهيدرات، مثل الحليب".

وأردفت:"الشوكولاتة الداكنة هي مصدر ممتاز للحديد والمغنيسيوم، النحاس والمنغنيز والمعادن الأخرى، وتساهم في تحسين المزاج"، وفق "سبوتنيك".

ونصحت الطبيبة الروسية بتناول 20 غراما من الشوكولاتة الداكنة، فيما حذرت من تناولها على معدة فارغة.



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