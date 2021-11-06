هلا_بالسفر.. الهند.. سياحة في مزيج فريد من الثقافات والتجارب

المصدر: الإمارات اليوم

تشير ثقافة الهند عموماً إلى آلاف الثقافات المتميزة والفريدة لجميع الديانات والمجتمعات الموجودة.

وتختلف لغات الهند ودياناتها ورقصها وموسيقاها وهندستها المعمارية وأطعمتها وعاداتها بين مكان وآخر في البلد.

إن الثقافة الهندية، توصف بأنها اندماج لثقافات عدة، وتمتد عبر شبه القارة الهندية وتتأثر بتاريخ يمتد آلاف السنين. إن العديد من عناصر ثقافات الهند المتنوعة، مثل الأديان الهندية والفلسفة والمأكولات واللغات والرقص والموسيقى والأفلام، لها تأثير عميق في كل أنحاء المحيط الهندي والهند الكبرى والعالم.

نظراً لتاريخها الحافل انصهرت ثقافات الشعوب الغازية على مدار القرون واندمجت مع المجتمع المحلي. تُشكّل الأعراف الدينية جزءاً من الحياة اليومية للمجتمع الهندي.

ولعشاق الرفاهية الاستثنائية يقدم فندق ليلا بالاس نيودلهي، وهو من أفضل فنادق دلهي ويضم أماكن إقامة مريحة في الحي الدبلوماسي بمدينة نيودلهي، حيث يبعد عن بوابة الهند مسافة 10 دقائق بالسيارة، ويبعد مطار انديرا غاندي الدولي مسافة 15 كم عن مكان الإقامة. فقد حصل الفندق على تقييمات ممتازة من النواحي كافة، خصوصاً الخدمات والموقع والفخامة.

يعكس الفندق فخامة وعظمة دلهي، وهو نموذج أنيق للروعة المعمارية على الطراز الفيكتوري. في قلب مدينة تشاناكيابوري، بالقرب من الجيب الدبلوماسي المرموق، فضلاً عن الدبلوماسيين الزائرين ورؤساء الدول. تم تصميم الفندق على شكل فراشة، بجناحين يحتضنان عشباً واسعاً وحديقة استوائية مورقة، وهو شهادة على الفخامة، ويمتزج بسلاسة مع محيطه المهيب.

تعتبر نيودلهي وهي عاصمة الهند، أكبر ديمقراطية في العالم. وفيها مزيج مبهج من المعاصرة والتقليدية، شهدت هذه المدينة التراثية صعود وسقوط العديد من السلالات التي حكمت الهند عبر القرون، قبل أن تستضيف مقر حكومة الهند. مع تراث غني من الفن والعمارة يعود إلى قرون عدة، يمكن القول إن دلهي هي أيضاً عاصمة الموضة في الهند. نقطة انطلاق رائعة لبدء الرحلة الهندية، المدينة على بعد بضع ساعات بالسيارة من بعض مناطق الجذب السياحي الأكثر روعة في البلاد: تاج محل في أغرا؛ القصور والحصون والكثبان الرملية في ولاية راجاستان ومقابر فاتحبور سيكري.

وتجسد الأجواء الملكية لقصر فخم؛ مملوءة بجميع تجهيزات القصر، 254 غرفة وجناحاً مؤثثة بأناقة ومجهزة بوسائل الراحة الحديثة، حتى إن بعض الضيوف يمكنهم الاسترخاء في أحواض السباحة الخاصة بهم داخل أجنحتهم. تضمن خدمة الخادم الشخصي لكل ضيف تجربة ملكية. استكمالاً للعروض الباهظة، تم تجهيز جميع الغرف والأجنحة في الفندق بتقنيات حديثة.

غرف غراند ديلوكس

تمتد هذه الغرف النقية على مساحة 550 قدماً مربعة، وهي مجهزة بمرافق حديثة وخدمة متميزة لتوفير الراحة مع الفخامة الفائقة لمسافرينا المميزين. تتميز هذه الغرف بتصميمها الجمالي، وهي مزيج مثالي من الديكور الرائع ووسائل الراحة الأكثر حداثة، وتوفر إطلالات رائعة على أفق المدينة. أما عن غرف رويال كلوب فتتمتع بفخامة وتمتد على مساحة تزيد على 600 قدم مربعة، وتتميز هذه الغرف بديكورات غنية ومريحة وتوفر تجربة ملكية لا تُضاهى. حقق أقصى استفادة من تجربة مرافق صالة النادي مثل خدمات تسجيل الوصول والمغادرة الحصرية وخدمات الخادم الشخصي الشخصية على مدار 24 ساعة.

ويقدم الفندق أفضل المأكولات العالمية، ويضم ثلاثة مطاعم متخصصة وصالة مثالية ومطعماً لتناول الطعام طوال اليوم، مما يجعله الوجهة المفضلة للخبراء.

ميغو MEGU

وهوالمطعم الياباني الشهير من مدينة نيويورك. يتميز MEGU، الذي يعني «النعمة» باللغة اليابانية، بالمطبخ الياباني الحديث، والسوشي، و sumibiaburiyaki، وهي تقنية شواء باستخدام الفحم الموجود بالقرب من كيوتو. يفتخر المطعم بقائمة نبيذ واسعة النطاق تضم أكثر من 400 ملصق إلى جانب 10 أنواع مختلفة من الساكي المختار بعناية من جميع أنحاء العالم، والمتاحة بالكأس أو الدورق.

ذا كيوب

The Qube مع تصميمه العصري المذهل «البيت الزجاجي»، يطل المطعم على العشب الفسيح للفندق والحدائق المورقة. تم تصميم The Qube من قبل Design Wilkes، ماليزيا، بألوان الأسود والأبيض والبرتقالي، ويتميز أيضاً بنظام إضاءة فريد يغير الألوان كل 45 دقيقة.

جامافار Jamavar - يقدم المطعم الهندي المميز المأكولات الهندية الأصيلة المصنوعة يدوياً بشكل رائع، مع اللمسات الحريرية، والمزهريات المملوءة بالأزهار مع الشموع العائمة.

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