أين تذهب.. تجربة طعام غير محدودة في «بايت مي برغر»

المصدر: الامارات اليوم

يتميز مطعم «بايت مي برغر» بكونهِ يحتوي على قائمة طعام مميزة تحتوي على أكثر من 18 نوعاً مختلفاً من وجبات البرغر السريعة ذات النكهات الفريدة والتي تتنوع ما بين وجبة برغر اللحم الكلاسيكي، ووجبة برغر لحم الغنم «لامباستك»، ووجبة برغر لحم البط «دك مي»، ووجبة برغر سمك القد «كودزيلا»، ووجبة برغر لحم الدجاج المصنوع من النباتات «أوبرا هينفري»، وأخيراً ووجبة برغر جبن الحلوم «حلومي»، وهو عبارة عن برغر يُصنع من الجبن الحلو بالنكهة الحارة، والذي يعتبرالوجبة المفضلة في دول مجلس التعاون الخليجي. بإمكانك الآن تجربة واختيار ما تشاء من الوجبات من قائمة المطعم الغنية والمزج بينها، والتي تأتي على شكل وجبة ثنائية من سندويشين من البرغر الصغير، ووجبة ثلاثية من ثلاثة سندويشات برغر صغيرة، ووجبة رباعية من اربعة سندويشات برغر صغيرة، والوجبه المكونة من 12 سندويشاً صغيراً والوجبة المكونة من 24 سندويش برغر صغيراً، خصوصاً بالمناسبات العائلية والتجمعات.

ويُقدم مطعم بايت مي برغر صفقات وخصومات خاصة للزبائن خلال أيام الجمعة مقابل 99 درهماً للفرد تتضمن تناول عدد غير محدود من البرغر والبطاطا المقلية، مع تجربة 18 نوعاً مختلفاً من سندويشات البرغر الصغيرة. ويمكن للزبائن كذلك تناول الطعام كل يوم والحصول على قهوتهم المُفضلة من خلال عرض القهوة غير محدود، والذي يعتبر عرضاً مثالياً لموظفي مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكنهم العثورعلى مطعم بايت مي برغر في قلب هذه المنطقة التجارية الصاخبة.

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