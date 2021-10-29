ارتفاع ضغط الدم الرئوي.. الأسباب والأعراض

المصدر: ميونخ -د ب أ

قالت هيئة استعلامات الرئة الألمانية إن ارتفاع ضغط الدم الرئوي (Pulmonary hypertension) يعني ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي عن 25 ملم زئبق.

أوضحت الهيئة أن ارتفاع ضغط الدم الرئوي له أسباب عدة أبرزها :

أسباب ارتفاع ضغط الدم الرئوي

أمراض الرئة مثل الانسداد الرئوي المزمن انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم والتليف الرئوي أمراض القلب وأمراض الكبد المزمنة أمراض الكلى المزمنة وأمراض النسيج الضام

أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي

تتمثل أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي في :

ضيق التنفس ألم بالصدر السعال الجاف الإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود الدوار والإغماء تورم الساقين وزُرقة الشفاه والجلد

ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على ارتفاع ضغط الدم الرئوي والمتمثلة في الجلطات الدموية واضطرابات نظم القلب والنزيف الرئوي.

ويتم علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي تبعا للسبب، الذي يتم تحديده، وغالبا ما يشمل العلاج مثبطات تجلط الدم والأدوية المدرة للبول. وفي الحالات الشديدة قد يستلزم الأمر الخضوع لعملية زراعة رئة. وإلى جانب العلاج ينبغي الإقلاع عن التدخين والعمل على إنقاص الوزن في حال المعاناة من البدانة.

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