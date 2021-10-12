المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

مرض السكري هو مرض يتميز بارتفاع غير طبيعي في نسبة السكر في الدم، وإذا تم التحكم فيه بشكل سيئ يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وتلف الأعصاب، وغالبًا ما يشمل العلاج الأدوية وحقن الأنسولين لكن العديد من الأشخاص يهتمون أيضًا بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ومنها القرفة التي تعد من التوابل شائعة الاستخدام وتضاف إلى الأطباق الحلوة والمالحة حول العالم كما يمكن تناولها كمشروب، وهناك العديد من فوائد القرفة لمرضى السكري، كما أن لها أضرار أيضاً، ولذلك ننصح بقراءة تلك المادة كاملة للتعرف على أهم فوائد وأضرار القرفة لمرضى السكري.

فوائد القرفة لمرضى السكري

1. تقليل الإجهاد التأكسدي

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي توفر العديد من الفوائد الصحية، صحيح أن القرفة ليست غذاء خارق يحتوي على الكثير من الفيتامينات أو المعادن، ولكنها تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو نوع من الأضرار التي تلحق بالخلايا والتي تسببها الجذور الحرة.

2. تحسين نقل الجلوكوز

في مرض السكري، إما أن البنكرياس لا يستطيع إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو أن الخلايا لا تستجيب للأنسولين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. وقد تساعد القرفة على خفض نسبة السكر في الدم ومحاربة مرض السكري عن طريق محاكاة تأثيرات الأنسولين وزيادة نقل الجلوكوز إلى الخلايا.

يمكن أن تساعد القرفة أيضًا في خفض نسبة السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين، مما يجعل الأنسولين أكثر كفاءة في نقل الجلوكوز إلى الخلايا.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على سبعة رجال أن تناول القرفة يزيد من حساسية الأنسولين فور تناولها، مع استمرار التأثير لمدة 12 ساعة على الأقل، وفي دراسة أخرى أظهر ثمانية رجال أيضًا زيادة في حساسية الأنسولين بعد أسبوعين من تناول مكملات القرفة.

3. تخفيض سكر الدم بعد الوجبات

اعتمادًا على حجم الوجبة وكمية الكربوهيدرات التي تحتوي عليها، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بعد تناول الطعام، ويمكن لتقلبات السكر في الدم أن تزيد من مستويات الإجهاد التأكسدي والالتهابات والتي قد تحدث الكثير من الضرر لخلايا الجسم وتعرضك لخطر الإصابة بأمراض مزمنة.

وتشير دراسات إلى أن القرفة قد تخفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات عن طريق منع الإنزيمات الهاضمة التي تكسر الكربوهيدرات في الأمعاء الدقيقة.

4. تقليل مخاطر مضاعفات مرض السكري

تقوم القرفة بأكثر من خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام وتقليل ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات، فهي قد تقلل أيضاً من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري الشائعة مثل أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول الضار.

أضرار القرفة

وفقاً لما ذكره موقع "هيلث لاين" الأمريكي، يجب توخي الحذر عند تناول القرفة، حيث تحتوي على مادة قد تكون ضارة تسمى الكومارين ، وهي مادة عضوية موجودة في العديد من النباتات.

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الفئران أن الكومارين يمكن أن يكون ساماً للكبد، مما يؤدي إلى القلق من أنه يمكن أن يتسبب في تلف الكبد لدى البشر أيضًا، ولذلك فإن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية حددت المدخول اليومي المسموح به من الكومارين بنحو نصف ملعقة صغيرة (2.5 جرام) من القرفة يومياً لشخص يبلغ وزنه 75 كيلوجرام.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مرضى السكري الذين يتناولون الأدوية أو الأنسولين توخي الحذر عند إضافة القرفة إلى روتينهم اليومي، فقد تعرضك إضافة القرفة إلى علاجك الحالي لخطر الإصابة بانخفاض نسبة السكر في الدم، ويوصى بالتحدث مع طبيبك حول دمج القرفة في إدارة مرض السكري.

أخيرًا، يجب على الأطفال والنساء الحوامل وغيرهم ممن لديهم تاريخ طبي طويل التحدث مع أطبائهم لمعرفة ما إذا كانت فوائد القرفة لهم تفوق المخاطر حسب كل حالة.

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