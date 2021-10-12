القلق يصيب 284 مليون شخص حول العالم

المصدر: دبي ■ وام

ناقشت الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة في يومها الثاني عدداً من الموضوعات المتعلقة بالرعاية الطبية وطب الأسرة، أهمها الصحة النفسية وأمراض الرجال، وصحتهم. وركزت جلسات المؤتمر في يومه الثاني على موضوعات تتعلق بالصحة النفسية، مثل القلق، وهو أكثر الأمراض النفسية شيوعاً في العالم، حيث يؤثر على 284 مليون شخص في العالم.

ونوه المشاركون في الجلسات بأن الأمراض النفسية تصيب الإناث بنسبة 11.9%، والذكور بنسبة 9.3%، على الصعيد العالمي، فيما يعاني 792 مليون شخص اضطرابات وأمراضاً نفسية، وهي نسبة تساوي واحداً من كل 10 أشخاص على مستوى العالم، وتبلغ10.7%.

ويسعى المؤتمر إلى تشجيع المرضى على متابعة العلاج المناسب لهم، حيث لوحظ زيادة حالات الاكتئاب، عقب تفشي «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news