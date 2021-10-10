6 أطعمة ومشروبات تدمر أسنانك

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

تؤثر الأطعمة والمشروبات التي تدخلها في نظامك الغذائي على الأسنان واللثة، ففي حين أن بعض الأطعمة والمشروبات تعزز صحة الأسنان واللثة، فإن البعض الآخر قد يؤدي إلى تسوس الأسنان وتآكلها وتطور أمراض الفم، وبحسب ما ذكرت النسخة الإنجليزية لموقع "هيلث لاين" الأمريكي نقدم لكم فيما يلي 6 أنواع من الأطعمة والمشروبات التي تدمر الأسنان.

1. المشروبات الغازية والمحلاة

المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والصودا والقهوة المحلاة ومشروبات الطاقة لها عدد كبير من الآثار السلبية على الصحة. فهي تعزز أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وأكثر من ذلك، وبالتالي قد لا يكون مفاجئاً أن المشروبات السكرية ضارة أيضاً بأسنانك ولثتك.

تؤثر هذه المشروبات على أسنانك بطريقتين ضارتين: فهي حمضية وتوفر الوقود للبكتيريا المعززة للتسوس. كما تظهر الأبحاث أن المشروبات الغازية والمشروبات السكرية تؤدي إلى تآكل أسنانك بشدة.

2. سكر المائدة والحلوى

كما ذكرنا أعلاه، فإن السكر يغذي البكتيريا الضارة في فمك، مما يؤدي إلى إنتاج الأحماض التي تكسر مينا الأسنان. وهذا هو السبب في أن تناول السكر المضاف الغذائي يعتبر أهم عوامل خطر التسوس.

ضع في اعتبارك أن السكريات الطبيعية الموجودة في الأطعمة مثل الفواكه ومنتجات الألبان لم تثبت مساهمتها بشكل كبير في تسوس الأسنان، وذلك لأن مصادر السكريات الطبيعية توفر مركبات واقية مثل الألياف والمعادن وتحفز تدفق اللعاب في الفم مما يساعد على حماية الأسنان واللثة.

من ناحية أخرى، يمكن أن تساهم السكريات المضافة مثل شراب الذرة عالي الفركتوز وسكر المائدة بشكل كبير في تطور تسوس الأسنان وضعف صحة الفم.

3. الحلويات المخبوزة

يبدأ بعض الناس يومهم بتناول الحلويات المخبوزة، ولن تجعلك هذه الاختيارات الغذائية تشعر بالجوع فقط في غضون ساعة أو نحو ذلك بسبب نقص البروتين والعناصر الغذائية المهمة الأخرى، ولكن هذه الأطعمة غنية بالسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة، وهي ليست جيدة لأسنانك.

تحتوي بعض الحبوب والمخبوزات السكرية على عدة ملاعق من السكر المضاف لكل وجبة، والتي يمكن أن تسهم في تآكل الأسنان وأمراض اللثة.

إذا كنت تتناول بشكل متكرر وجبة إفطار غنية بالسكر المضاف، مثل حبوب الإفطار المحلاة أو المعجنات، فحاول التحول إلى وجبة إفطار مغذية منخفضة السكر مثل الشوفان أو عجة البيض والخضروات مع الأفوكادو.

4. الخبز الأبيض والأطعمة النشوية

قد تساهم الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض، وبعض الأطعمة النشوية مثل رقائق البطاطس في ضعف صحة الفم، وكما هو الحال مع السكر المضاف فإن البكتيريا الموجودة في الفم تخمر بسرعة السكريات الموجودة في مصادر الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض ورقائق البطاطس والتي تنتج حمض تآكل المينا، ووجدت دراسة أن تناول كميات أكبر من النشويات المصنعة مثل رقائق البطاطس كان مرتبطاً بزيادة كبيرة في خطر حدوث تسوس الأسنان.

وقد يساعد استبدال الأطعمة النشوية المصنعة، مثل الخبز الأبيض ورقائق البطاطس، بمصادر كربوهيدرات أكثر كثافة بالعناصر الغذائية، مثل الفواكه الكاملة والبطاطا الحلوة والحبوب الكاملة، على تحسين صحة فمك.

5. عصير الفاكهة الصناعي

على الرغم من أن عصير الفاكهة يحتوي على وفرة من العناصر الغذائية المهمة، إلا أن شربه كثيراً قد لا يكون صحياً لأسنانك، خاصة العصائر الحمضية التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان. كما تؤدي المشروبات المحلاة بالسكر المضاف إلى تسوس الأسنان.

6. الأطعمة شديدة اللزوجة أو الصلبة

قد تزيد بعض الأطعمة من فرص تسوس الأسنان أو اقتلاع الحشو إن وجد، على سبيل المثال قد تتسبب المعجنات الصلبة أو الحلوى الصلبة في تكسير الأسنان، كما يعد مضغ الثلج من أسباب تشقق الأسنان، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تلتصق الحلوى اللزجة مثل الكراميل بالأسنان وقد تزيد من فرصة سحب حشوات الأسنان وتزيد من خطر التسوس.

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