المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

كثير من الناس يريدون شعراً قوياً وصحياً خاصة مع تقدمهم في السن، وتعتمد سرعة نمو الشعر على العديد من العوامل مثل العمر والصحة والنظام الغذائي، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك تغيير عوامل مثل العمر والجينات، إلا أن النظام الغذائي هو أحد الأشياء التي يمكنك التحكم فيها. ويمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الصحيحة إلى تساقط الشعر، ومن ناحية أخرى يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن مع العناصر الغذائية الصحيحة في تعزيز نمو الشعر، خاصة إذا كنت تعاني من تساقط الشعر بسبب سوء التغذية، واستناداً لنصائح موقع "هيلث لاين" الأمريكي، نقدم لكم فيما يلي أفضل 5 أطعمة لنمو الشعر وتقويته ومنع تساقطه.

أفضل أطعمة تقوي الشعر

1. السبانخ

السبانخ هي نبات أخضر صحي غني بالعناصر الغذائية المفيدة مثل حمض الفوليك والحديد والفيتامينات A و C ، وكلها تعزز نمو الشعر، كما تحتوي على فيتامين أ الذي يساعد على ترطيب فروة الرأس للحفاظ على صحة الشعر، ويوفر كوب (30 جراماً) من السبانخ ما يصل إلى 54٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين أ.

وتعد السبانخ أيضاً مصدراً نباتياً رائعاً للحديد وهو ضروري لنمو الشعر. ويساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم للمساعدة في عملية التمثيل الغذائي.

2. البيض

البيض مصدر كبير للبروتين والبيوتين، وهما عنصران مغذيان يعززان نمو الشعر، وتناول البروتين الكافي مهم لنمو الشعر لأن بصيلات الشعر تتكون في الغالب من البروتين. وثبت أن نقص البروتين في النظام الغذائي يزيد تساقط الشعر.

يعتبر البيوتين ضرورياً لإنتاج بروتين للشعر يسمى الكيراتين، ولهذا السبب غالباً ما يتم تسويق مكملات البيوتين لنمو الشعر، وأظهرت الأبحاث أيضاً أن استهلاك المزيد من البيوتين يمكن أن يساعد في تحسين نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص البيوتين.

ويعتبر البيض أيضاً مصدراً رائعاً للزنك والسيلينيوم والمغذيات الصحية الأخرى للشعر. وهذا يجعله واحداً من أفضل الأطعمة التي يجب استهلاكها من أجل صحة مثالية للشعر.

3. الأفوكادو

الأفوكادو مصدر كبير للدهون الصحية، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين (هـ) الذي يعزز نمو الشعر. وتوفر حبة أفوكادو متوسطة الحجم (حوالي 200 جرام) 21٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين هـ .

ويحمي فيتامين هـ مناطق الجلد مثل فروة الرأس من الإجهاد التأكسدي والأضرار. ويمكن أن يؤدي تلف جلد فروة الرأس إلى ضعف جودة الشعر وتقليل بصيلات الشعر.

ويعد الأفوكادو مصدراً رائعاً للأحماض الدهنية الأساسية. وهو غني بمضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر.

4. الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل على عناصر غذائية تعزز نمو الشعر، وهي مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساهم في تقليل تساقط الشعر وزيادة كثافته.

وتعتبر الأسماك الدهنية أيضاً مصدراً رائعاً للبروتين والسيلينيوم وفيتامين د 3 وفيتامين ب ، بما يساعد على تقوية الشعر.

5. التوت والفراولة

التوت مليء بالمركبات والفيتامينات المفيدة التي تعزز نمو الشعر، وهذا يشمل فيتامين ج الذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة.

ويوفر كوب واحد (144 جراماً) من الفراولة 141٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، ويستخدم الجسم أيضاً فيتامين سي لإنتاج الكولاجين الذي يساعد على تقوية الشعر ومنعه من التكسر، وعلاوة على ذلك يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد من النظام الغذائي، وقد يتسبب انخفاض مستويات الحديد في الإصابة بفقر الدم، والذي يرتبط بتساقط الشعر.

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