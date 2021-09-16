لايف ستايل.. بوت الكاوبوي يزين موضة الخريف

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

يمثل بوت الكاوبوي نجم موضة الأحذية النسائية في خريف/‏شتاء 2021/‏2022، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تستلهم الغرب الأميركي.

وأوضحت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال، أن بوت الكاوبوي يصل طوله إلى الكاحل، ويمتاز بنعل سميك وحِليات معدنية، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تتلألأ هذا الموسم باللون الفضي الميتالك.

وأضافت أن بوت الكاوبوي يمتاز بتنوع إمكانات التنسيق، إذ يمكن بطبيعة الحال تنسيقه مع سروال جينز ذي لون داكن، أو سروال جينز يزدان بمطبوعات جلود الحيوانات مثل مظهر الثعبان.

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو بوت الكاوبوي رائعاً مع الفساتين ذات الطابع الفلكلوري، إذ تخلق هذه التوليفة إطلالة كلاسيكية أصيلة.

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