من الصداع حتى الإغماء.. أعراض انخفاض ضغط الدم

المصدر: فرانكفورت . د.ب.أ

أفادت مؤسسة القلب الألمانية بأن ضغط الدم يكون منخفضاً إذا كانت قيم القياس أقل من 110/‏‏60 mmHg لدى الرجال و100/‏‏60 لدى النساء. وأوضحت المؤسسة أن انخفاض ضغط الدم له أسباب عدة تتمثل في العامل الوراثي وقصور الغدة الدرقية وقصور الغدة الكظرية، وأمراض القلب مثل قصور القلب واضطرابات نظم القلب، بالإضافة إلى نقص الملح، ونقص السوائل الناجم عن الحرارة الشديدة أو التعرّق الشديد أو الإسهال الشديد أو القيء المتكرر.

كما قد يكون انخفاض ضغط الدم أثراً جانبياً لبعض الأدوية. وتتمثل أعراض انخفاض ضغط الدم في الصداع الشديد والإنهاك وضيق التنفس وبرودة الجلد والدوار وكثرة التعرق وخفقان القلب واضطرابات الرؤية، وقد يصل الأمر إلى حد التعرض للإغماء.

ويمكن علاج انخفاض ضغط الدم من خلال تناول الأطعمة المملحة والإكثار من شرب السوائل، كما يمكن تنشيط الدورة الدموية من خلال الحمامات التبادلية (ساخن/‏‏بارد)، وممارسة الرياضة، لاسيما رياضات قوة التحمل مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية. وفي الحالات الصعبة يتم اللجوء إلى العلاج الدوائي.



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