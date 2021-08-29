أسباب انقطاع التنفس أثناء النوم. وطرق الوقاية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت مؤسسة الرئة الألمانية بأن انقطاع النفس النومي (Sleep apnea) هو اضطراب تنفسي يحدث أثناء النوم بسبب ضيق المسالك التنفسية، وهو غالباً ما يكون مصحوباً بصوت شخير عال.

وأضافت المؤسسة أن عوامل الخطورة المؤدية لانقطاع النفس النومي تتمثل في التقدم في العمر، والبدانة، والتدخين، وشرب الكحوليات، وتناول المسكنات والمهدئات.

ويتسبب انقطاع النفس النومي في استيقاظ المصاب بشكل متكرر، مما يحرمه من التمتع بنوم هانئ ومريح، ويجعله يشعر بالتعب والإرهاق، وضعف التركيز، وعدم القدرة على بذل المجهود في نهار اليوم التالي.

وعلى المدى الطويل يرفع انقطاع النفس النومي خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.

ويعالج انقطاع النفس النومي بواسطة ما يعرف بـ«أجهزة التنفس ذات ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر»، أو جبيرة الفك السفلي أثناء النوم. وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر اللجوء إلى الجراحة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن الوقاية من انقطاع النفس أثناء النوم من خلال ممارسة الأنشطة البدنية، وتقليل فترات الجلوس، وفقا لنتائج دراسة أميركية حديثة.

برلين - د.ب.أ

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