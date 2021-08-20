النصف_الحلو.. نصائح العودة إلى المدرسة: حافظ على منزلك وعائلتك بأمان

المصدر: الامارات اليوم

مع استعداد الأبناء والآباء لاستكمال الدراسة قريباً، تكون الصحة والنظافة في مقدمة اهتمامات كل شخص. مع ذلك، فإن المطهر المعتاد الذي تستخدمه قد لا يكون قادراً على القضاء الكامل على البكتيريا والجراثيم من منزلك. لذا يمكنك أن تستمتع بمنزل صحي مع تركيبة «زوفلورا 3 في 1» الفعالة، التي تضمن التخلص من 99.9% من البكتيريا والفيروسات، بينما تعطي منزلك عطراً جميلاً يستمر طويلاً.

وفي ما يلي أهم أربع طرق لاستخدام «زوفلورا» للحفاظ على عائلتك ومنزلك بأمان بعيداً عن الفيروسات المضرة:

1- نظف أشياء طفلك

من المهم تنظيف أشياء الطفل بصورة منتظمة، لأنها قد تجمع البكتيريا والفيروسات المضرّة حتى ولو كانت نظيفة ظاهرياً. للتغلب على ذلك، افرغ حقيبة طفلك بمجرد رجوعه من المدرسة، ونظف كل أدواته المكتبية بدقة باستخدام «زوفلورا» المخفف (استخدم 1:40 في ماء).

2- طهر سيارتك

سواء كنت تستخدم السيارة لتوصيل أبنائك من وإلى المدرسة أو لاصطحابهم إلى أنشطتهم المختلفة، قد تحمل السيارة كثيراً من البكتيريا والجراثيم على المقابض والأسطح الأخرى. رش «زوفلورا» ببساطة (خفف 1 غطاء 10 مل زوفلورا في 400 مل ماء في رشاش فارغ) لتطهير سيارتك من الداخل، الأمر الذي لن يقضي على الجراثيم المضرة فحسب، بل أيضاً يعطي سيارتك رائحة عطرة جميلة تدوم طوال رحلتك.

3- أرضيات خالية من الجراثيم

حافظ على أرضياتك خالية من الجراثيم فمع عودة الطفل من المدرسة، قد يجلب الجراثيم المؤذية من الخارج، لذا فمن الأساسي ليس فقط أن يتم تنظيف الأرضيات يومياً، بل أيضاً تطهيرها. وللحفاظ عليها نظيفة وصحية، أضف أربعة أغطية كاملة من «زوفلورا» لكل 1.6 لتر من الماء في دلو للمسح والتطهير. جرب عطر «زوفلورا الوردي - بلوبل وودز» للقيام بهذه المهمة.

4- لا تتجاهل البقع الظاهرة

الأشياء التي تستخدم يومياً، مثل مقابض الأبواب، والآي باد، والريموت كونترول، والأذرع المتحكمة في الألعاب، والموبايلات، ومفاتيح الكهرباء قد تصبح بسهولة مناطق تكاثر للجراثيم. امسحها برفق بالقليل من «زوفلورا» المخفف للتأكد من سلامة طفلك من أي جراثيم مؤذية قد يأتي بها من المدرسة.

قد تكون مرحلة العودة إلى المدرسة مرحلة صعبة على الآباء، لكن مع «زوفلور»ا دائماً بجانبك، يمكنك الآن الإبقاء على أحبائك سالمين وبلا فيروسات.

• استعد للعام الدراسي الجديد.. وحافظ على أحبائك سالمين من الفيروسات.

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