صحة.. %10 من الأطفال المصابين بـ «نقص الانتباه وفرط الحركة» يتخلصون منه

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

لا يتخلص أغلب الأطفال، الذين يُشخّصون بالإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، من هذه الحالة، كما يُعتقد على نطاق واسع.

وتظهر هذه الحالة في فترة البلوغ بأشكال مختلفة، وتزيد وتقل على مدار العمر، بحسب دراسة أجرتها كلية الطب في جامعة واشنطن.

وقالت الباحثة الرئيسة، مارغريت سيبلي، وهي أستاذ مساعد في الطب النفسي والعلوم السلوكية بالكلية: «من المهم أن يفهم المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، أنه أمر عادي أن يكون في حياتهم أوقات قد يستحيل فيها السيطرة على الأمور، وأخرى يبدو فيها أن جميع الأمور تحت السيطرة».

وقال معدو الدراسة، الذين ينتمون لـ16 مؤسسة في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، إن الأبحاث التي أجريت على مدار عقود، تصف اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بأنه اضطراب عصبي بيولوجي يتم رصده أولاً في مرحلة الطفولة، ويستمر حتى البلوغ في نحو 50% من الحالات، لكن الدراسة خلصت إلى أن 10% فقط من الأطفال يتخلصون بالكامل من هذا الاضطراب، بحسب ما أورده موقع «ساينس ديلي».

وقال الباحثون إن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة يتسم بمجموعتين رئيستين من الأعراض: أعراض شرود الذهن التي تشبه عدم النظام والنسيان، ومشكلات الاستمرار في مهمة ما، ثم هناك أيضاً أعراض فرط الحركة والاندفاعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news