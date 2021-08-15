ثمرة حمضية تساعد على حرق دهون البطن.. خبراء: تناولها صباحاً له فوائد مذهلة

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن‬ تناول ثمار الجريب فروت صباحاً له فوائد مذهلة تعود على الصحة بالنفع،‬ فضلاً عن المساعدة في إنقاص الوزن.‬

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‫وأوضحت الجمعية الألمانية أن تناول الثمرة الحمضية في الصباح يساعد على‬ الاستيقاظ بسرعة، كما أنه يدعم الجسم في إنتاج هرمون السيروتونين وهو‬ هرمون السعادة، والمسؤول عن بداية اليوم بحالة مزاجية جيدة.‬

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‫وأكدت دراسة من مجلة «ميتابوليزم» أن تناول نصف ثمرة الجريب فروت‬ قبل الوجبة بنصف ساعة يساعد على خفض نسبة الدهون في البطن والكوليسترول‬ بشكل مستدام.‬

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‫وعللت الدراسة ذلك بأن البكتين الليفي غير القابل للهضم الموجود في‬ الجريب فروت يعزز الهضم، ويسرع الشعور بالشبع والامتلاء عن طريق الانتفاخ‬ في المعدة؛ ما يساعد على تقليل الكمية المتناولة من الطعام، كما أن‬ المحتوى العالي من البوتاسيوم يساعد على تخلص الجسم من السموم.‬

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‫وعلى الرغم من هذه الخصائص الإيجابية، يجب توخي الحذر عند تناول الجريب‬ فروت؛ إذ إن بعض مكوناته تضعف من تأثير الأدوية مثل حاصرات بيتا‬ والمضادات الحيوية، ما يتطلب مشورة طبية.‬

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