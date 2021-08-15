سفينة الفضاء ستارلينر تتعثر مجدداً

المصدر: واشنطن ■ وكالات

تعود سفينة الفضاء ستارلينر إلى المصنع من أجل علاج مشكلات تؤثر في أربعة صمامات، حسبما أفاد بيان صادر عن شركة بوينغ.

وقالت «بوينغ»، التي طورت وشيدت سفينة الفضاء لمصلحة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إنه لن يتم تحديد موعد جديد لإطلاق السفينة إلا بعد حل المشكلات.

وكان من المفترض أن تقلع السفينة ستارلينر إلى محطة الفضاء الدولية، في نهاية يوليو الماضي، إلا أن المهمة أُجلت مرات عدة، أولاً نتيجة مشكلات بعد وصول وحدة الأبحاث الروسية «ناوكا»، ثم بسبب صمامات نظام الدفع في ستارلينر.

وتهدف الرحلة التجريبية غير المأهولة إلى وضع الأساس للسفينة ستارلينر، لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء في المستقبل.

وكانت «ناسا» قد استعانت بخدمات «بوينغ» و«سبايس إكس»، كي لا تضطر إلى الاعتماد على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

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