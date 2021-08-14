صحة.. فيروسات تنفسية تنتشر بين الأطفال قبل موسمها المعتاد في أميركا

المصدر: فيلادلفيا (الولايات المتحدة) ■ د.ب.أ

ذكر أطباء أطفال أن فيروسات الجهاز التنفسي التي عادة ما تنتشر في الخريف بدأت في الظهور خلال الصيف الحالي، وهو اتجاه مفاجئ قد يكون له تداعيات على فصلي الخريف والشتاء.

وقالت رئيسة قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى فيلادلفيا للأطفال، أودري أودوم جون، إن زملاءها بدأوا في الإشارة الشهر الماضي إلى التدفق الغريب للأطفال المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي وفيروس نظير الإنفلونزا، حسبما أفادت صحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر».

من جهته، قال رئيس قسم الرعاية الأولية في مستشفى «نيمور دو بونت» للأطفال في ولاية ديلاوير جوناثان ميلر، إن الفيروسات «تتدفق حقاً»، إذ ظهرت 127 نتيجة إيجابية لفحص الفيروس المخلوي التنفسي في يوليو، وهو أكبر عدد منذ فبراير 2020.

وهذا ما دفع ميلر إلى التفكير مسبقاً في فيروس الجهاز التنفسي الآخر الذي يصيب الآلاف عادة في الخريف والشتاء. وتساءل: «ظهر لدينا الفيروس المخلوي التنفسي من النوع الذي يظهر في يناير في يوليو، فماذا يعني ذلك بالنسبة للإنفلونزا؟».

ويعتقد أن هذا يعني أن الإنفلونزا يمكن أن تدخل مبكراً، وتنتشر بسرعة بين الأطفال، الذين ينشرونها بين البالغين.

وأوصي ميلر بأن يحصل الأطفال على لقاحات الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن هذا العام.

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