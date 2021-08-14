النصف_الحلو.. «عطر 212 في آي بي»: يحتفل بالإصرار وروح الرياضة والشباب

المصدر: الامارات اليوم

تسعى علامة كارولينا هيريرا من خلال عطري 212 في آي بي وينز للسيدات و212 في آي بي مين وينز للرجال إلى التعبير عن الشجاعة، حيث يتميز العطران بإحساس منعش يحتفل بالإصرار وروح الرياضة والشباب. ويجسّد هذان العطران المصممان من مكونات نباتية بالكامل الجوانب الأكثر ريادة وقوة في مجموعة عطورات 212، ويسلطان الضوء على معاني الصداقة والقوة والفوز، وهي قيم مستمدّة من منافسات كرة القدم الأميركية.

ويستحضر عطر 212 في آي بي وينز عناصر القوة والاختلاف لدى أفراد الجيل الجديد الذين لا يعرفون الاستسلام، ونقصد هنا الشباب النشيط صاحب الفكر الأصيل، كفريق الأحلام الذي جمعته العلامة خصيصاً لإطلاق عطر 212 هيروز، حيث جمعت قائمة المشاركين في هذه الحملة الترويجية كلاً من إنديا موور، المؤدّي والناشط في مجال حقوق التعبير عن الذات؛ وكيه جيه أبا، النجم متعدد المواهب الذي شارك في مسلسل ريفرديل الشهير؛ إضافة إلى عارضة الأزياء العالمية تايلور هيل ذات الحضور العفوي والجاذبية الاستثنائية. ونجح هؤلاء في حجز مكانتهم على الشاشات وأغلفة المجلات، إلّا أن صورهم تخفي الكثير من القصص الملهِمة عن التحدي والإنجاز والصداقة.

وتُكمل هذه الوجوه الجديدة التي ظهرت في عطر 212 هيروز فريق كارولينا هيريرا الأكثر روعةً وجاذبية. والذي يضمّ مجموعةً مميزةً من الشخصيات التي لا يمكن تصنيفها تحت مسميات محددة، من بينهم راشيل فينبيرغ، متزلجة الألواح المشاركة في مسلسل بيتي الخاص بعاشقات التزلج، والرياضي آرون ويلز الذي حوّل كرسيه المتحرّك إلى رياضة مفعمة بالمغامرة والتشويق، إضافة إلى عارضة الأزياء تيس ماكميلان الشغوفة بتغيير معالم قطاع الأزياء. فتحطيم القيود ومحاربة التحيّز يحتاجان برأي كارولينا هيريرا إلى مساندة بعضنا بعضاً والاستمتاع باللعب كعائلة واحدة.

أمّا عطور 212 في آي بي وينز فتنبض بالحيوية والانتعاش، حيث تتميز بتركيبة نباتية بالكامل توحي بالطاقة والتفاؤل كونها غنية بالمستخلصات الخضراء وعبق الحمضيات.

وكانت إميلي كوبرمان، صانعة العطور الشهيرة بتوليفاتها غير التقليدية، نجحت في ابتكار عطر 212 في آي بي وينز للسيدات لتجعل منه إبداعاً جديداً يضاف إلى قائمة نجاحاتها. فهي تقدم منتجاً جذاباً ينبض بالحياة منذ البداية، عندما تتلاقى النفحات المرحة لليوسفي والرمان مع الإحساس المنعش لعصير المكونات الخضراء المغذية. بينما تمتزج حلاوة الورد وأوراق البنفسج والسوسن لتشكّل نفحات وسطى تحرّك الذكريات من خلال عبقها المفعم بإحساس الورد، قبل أن يكشف العطر عن نفحات قاعدية غنية بعبق خشب كوينوود مع فول التونكا والمسك، في تناغم يدعو إلى تمكين المرأة.

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