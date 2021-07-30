أين تذهب.. مطعم «سي لا في دبي»: قائمة طعام غنية بنكهات الصيف

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم سي لا في دبي عن قائمة طعام مخصصة لموسم الصيف، من توقيع الشيف التنفيذي هاورد كو، الذي ينقل من خلال إبداعاته الجديدة والشهية خلاصة خبرة عريقة تمتد 12 عاماً من العمل بالمطاعم الحائزة نجوم ميشلان.

ويحظى ضيوف المطعم خلال أشهر الصيف بتجربة مميزة تجمع النكهات الطازجة والشهية، ضمن خيارات فاخرة ومثالية للطقس الدافئ.

وتضم القائمة الجديدة طبق الحلزون الذي يوحي بأجواء الشواطئ الفرنسية، مع مكوناته الشهية من الزبدة بالثوم والأعشاب وأوراق الليمون وأوراق لايم كفير، وهريس الطماطم المشوية الذي يعتبر خياراً مثالياً لوجبة الغداء أو العشاء، بفضل قوامه الكريمي وعناصره الصحية.

وتتنوع الإضافات الأخرى بين سلطة الطماطم والبوراتا المُعدّة من جبنة البوراتا المحلية والطماطم المتبلة وثمار التوت المغطاة باليوزو الحلو وحساء ميسو نوري مع قطع الخبز المقلية وزيت اللوز المميز، وباستا تالياتيلي المطهوة مع جبنة البوراتا المحلية والكمأة. ويتلذذ عشاق الحلويات بطعم كعكة الشوكولاته الذي لا يقاوم مع مكونات الموز وبندق ماكاداميا وشراب المانجو. وتتميز هذه الأطباق بكونها نباتية وتخلو من الجلوتين.

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