طبيبة بريطانية تحذر من غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حذرت طبيبة أسنان بريطانية، في مقطع «تيك توك»، الذي حصد أكثر من 1.8 مليون مشاهدة: «استخدام غسول الفم بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة سوف يسبب لك تسوس الأسنان».

وانتشر مقطع الفيديو الذي نشرته آنا بيترسون، بشكل واسع، وتنتقد فيه حيث استخدام منظف الفم بعد تنظيف الأسنان مباشرة بالفرشاة، وتقول «إن هذه العادة تتسبب في شطف الفلورايد المفيد الموجود في معجون الأسنان. بحسب»نيويورك بوست«، و»

روسيا اليوم«

وفي مقطع فيديو ثان، تصف خبيرة الأسنان كيف أن»معجون الأسنان الذي تنظف أسنانك به يحتوي على حوالي 1450 جزء في المليون من الفلورايد«، وهو التركيز المثالي لحماية أسنانك من السكريات في الطعام والشراب الذي تتناوله. ومع ذلك، كما تشير بيترسون:»يحتوي غسول الفم الخاص بك على 220 جزء في المليون من الفلوريد«، وهو ما لا يكفي لمنع طبقة الترسبات.

ونتيجة لذلك،»عندما تغسل أسنانك بالفرشاة، وتشطف بغسول الفم على الفور، فأنت تشطف فقط كل الفلوريد عالي التركيز، من أجل فلوريد منخفض التركيز«. وهذا بدوره يمكن أن يجعل الفم مغناطيسا للميكروبات.



وأوضحت طبيبة الأسنان:»أنا لست ضد غسول الفم بأي حال من الأحوال. لأنني أوصي به بالفعل لمرضاي. لكن ليس كل مريض يحتاجها. أنا بالتأكيد لا أخبرهم باستخدامه بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة".

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