صحة.. حشوات الأسنان.. نصائح لاختيار الأفضل

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

تعد حشوات الأسنان من أهم الإجراءات العلاجية في طب الأسنان، حيث إنها تعمل على حل مشكلات مزعجة، مثل سد الشقوق والفراغات وعلاج التسوس، لكن ما المواد المستخدمة؟ وفي أي موضع من الفم؟

وأوضح طبيب الأسنان الألماني، رولاند فرانكينبيرجر، أنه بالنسبة لحشوات الأسنان الأمامية والأنياب، فإن البلاستيك المركّب هو مادة الحشو القياسية.

إسمنت الأيونومر الزجاجي

وأضاف فرانكينبيرجر أن من المواد المستخدمة أيضاً إسمنت الأيونومر الزجاجي، وهو من المواد التي لها خصائص بيولوجية جيدة جداً، لكن طبيب الأسنان الألماني أكد أن مشكلة المادة هي مقاومتها الفموية وقوة الانثناء، ويعني هذا أن هذه المادة تنكسر بسهولة.

الأملغم

ويرى طبيب الأسنان الألماني، يواخيم هوتمان، أن الأملغم يعد مادة حشو جيدة جداً ومتينة للغاية؛ وإضافة إلى ذلك لا تحب البكتيريا هذه المادة، لذا عادة لا توجد بكتيريا ولا تسوس تحت حشوات أملغم غير مستقرة، لكن نظراً إلى إمكانية تمدد الأملغم، فغالباً ما تتشقق الأسنان أو تنفجر أحياناً من حشوات الأملغم الكبيرة. ولا يرغب كثير من المرضى في أن تكون لديهم حشوة أملغم في أفواههم، وأحد أسباب ذلك هو الزئبق، على الرغم من عدم وجود دليل علمي على أن حشوات الأملغم تشكّل مخاطر صحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news