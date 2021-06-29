قط ذهبي نادر يظهر للمرة الأولى.. كاميرا مخبأة تلتقط صوره

المصدر: فنومبينه - رويترز

التقطت كاميرا مخبأة صوراً لقط ذهبي نادر في إقليم راتاناكيري، شمال شرق كمبوديا للمرة الأولى؛ ما يزيد الأمل في العمل للمحافظة على هذا النوع من الانقراض.

والقط الذهبي الآسيوي، أو السنور الذهبي، مدرج على قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، القائمة الحمراء، للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة، ولا يتوافر عنه سوى قليل من المعلومات.

وقال المتحدث في وزارة البيئة، نيث فياكترا، لـ«رويترز»: «نادراً ما يُسجل وجود القط الذهبي لأنه من الأنواع النادرة بين أنواع النمور الثمانية».

وذكرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن ظهور القط الذهبي، الذي يتراوح وزنه بين تسعة و16 كيلوغراماً، حدث في محمية فيراشي ناشيونال بارك وجاء في إطار مشروع دراسة استمرت ثلاثة أشهر بخصوص الحياة البرية، بهدف تحسين إدارة أعمال المحافظة على الطبيعة.

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