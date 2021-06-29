أقنعة وجه تكشف «كورونا» في أنفاس المريض خلال 90 دقيقة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تمكّن علماء في معهد«Wyss» بجامعة هارفارد ومعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، من نسج قماش بأجهزة استشعار يتغير لونها عند اكتشاف وجود فيروس في أنفاس المريض. ويزعم الفريق أن قناع الوجه يعطي نتائج في غضون 90 دقيقة بمستويات دقة مماثلة لاختبارات التشخيص القياسية (PCR).

ونقلت صحيفة «ذي صن» البريطانية عن العالم الدكتور بيتر نجوين، قوله: يجمع القناع بين الدقة العالية لاختبارات (PCR) مع السرعة والتكلفة المنخفضة لاختبارات المستضد«.

ويتم تشغيل القناع بواسطة زر ويظل طبيعيا حتى يدخل الفيروس القناع ويتفاعل مع الإنزيمات، ما يؤدي إلى تغيير لون جزء منه.

وأوضح الدكتور نجوين وفريقه أن القناع سيتغير لونه من الداخل للحفاظ على الخصوصية. وتابع:»بالإضافة إلى أقنعة الوجه، يمكن دمج أجهزة الاستشعار البيولوجية الخاصة بنا في الملابس الأخرى لتوفير إمكانية الكشف أثناء التنقل«. بحسب» روسيا اليوم».

وتم تصنيع نماذج أولية معملية فقط حتى الآن، ويأمل الفريق في العثور على مُصنِّع لإنتاج أغطية الوجه هذه بكميات كبيرة.

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