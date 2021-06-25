دراسة بريطانية تكشف تاريخ أول حالة كورنا في العالم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة كنت البريطانية أن فيروس كورونا المستجد، بدأ الانتشار في الصين في وقت سابق لما أعلن عنه رسميًّا.



وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية «بلوس باثوجينز» ونقلته عنها وكالة رويترز ، إلى أن أول إصابة بفيروس كورونا ربما ظهرت في الصين في أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان بوسط البلاد.

وقال الباحثون إن أكثر الاحتمالات ترجيحًا هو ظهور الفيروس في 17 نوفمبر 2019 وانتشاره عالميًّا بحلول يناير 2020 .

وظهرت أول حالة كوفيد-19 مسجلة رسميًا في الصين في ديسمبر 2019، وتم ربطها بسوق «هوانان للمأكولات البحرية» في مدينة ووهان.

غير أن بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق هوانان، الأمر الذي يعني ضمنيا أن فيروس «سارس-كوف-2» كان ينتشر بالفعل قبل وصوله السوق.

وثمة دراسة نشرت في 16 يونيو الجاري، أشارت إلى أن فيروس كورونا كان موجودًا في الولايات المتحدة على الأقل منذ ديسمبر 2019، أي في نفس الفترة التي ظهر فيها الفيروس في مدينة ووهان في الصين.

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