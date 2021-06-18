بالفيديو..الإماراتي وليد الخضر.."جوكر" السيارات

المصدر: دبي- حياة الحرزي

قاد شغف قيادة السيارات، الإماراتي وليد الخضر إلى التميز في هواية تعديلها. دخل الخضر هذا المجال منذ عام2013 ليراهن على التميز حاصدا عددا من الجوائز المهمة، أبرزها المركز الأول في مسابقة "جولف كار فيستيفال"، والمركز الثاني في مسابقة "كاستم شو الإمارات" الشهيرة. مؤكدا أن أهدافه بالنجاح لن تتحقق إلا بتشجيع الجمهور، ودفعه الدائم لأصحاب هذه الهواية نحو التقدم، من خلال تنظيم دورات ثابتة ومسابقات رسمية خاصة في الغرض ورعايتها محليا ولما لا عالميا لاستقطاب مشاركات أوسع ورفع اسم الإمارات في المحافل الدولية".

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