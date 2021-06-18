أين تذهب.. مطعم Parlour Boutique: تشكيلة جديدة من أطباق الفطور

المصدر: الامارات اليوم

يقدم مطعم وكافيه Parlour Boutique المتخصص بالمطبخ الفرنسي المتوسطي مجموعة من أشهى أطباق الفطور الفرنسية من موقعه المميز، وأجوائه الدافئة، ونكهاته الفرنسية التقليدية.

وتضمن الأطباق الجديدة التي سيتم تقديمها من الساعة 8 صباحاً حتى 7 مساءً للضيوف تجربة مميزة في عالم المذاق الشهي، حيث تم تصميم الأطباق بمنتهى العناية وتحضيرها باستخدام أشهى النكهات التي تلبي كل التفضيلات والأذواق. وتستمد نكهات الكروسان الطازجة تميزها من أجواء مقاهي وأزقة باريس على نهر السين، حيث يعتبر الخبز الفرنسي المحمّص بزبدة الفول السوداني، والذي يتم تقديمه مع خبز البريوش اللذيذ بالزبدة أو فطائر الموز المكرمل، خياراً مثالياً لبداية اليوم.

ويمكن للضيوف تجربة طبق بارول فلافي أومليت الكلاسيكي الذي تمت إعادة ابتكاره مع لمسات من جبنة البوراتا بقوامها الكريمي والانسيابي. ويشكل طبق البيض التركي الجديد مع الزبادي والأفوكادو والتوابل التركية طريقة جديدة للاستمتاع بأطباق البيض على الفطور، بينما يحتوي طبق بيض بنديكت على الكمأة ومزيج لا يُقاوم من النكهات الشهية.

ويُركّز المطعم على نكهات الجبنة التي تشكّل جزءاً أساسياً من المطبخ الفرنسي، حيث يمكن لعشاق الجبنة الاستمتاع بجبن الكممبير، وهي عبارة عن جبنة ذائبة مغطاة بعسل الكمأة ومربى الكشمش الأسود، والتي يحلو التلذذ بها على شريحة من الخبز المشوي، لمذاق مستوحى من المقاهي الباريسية التقليدية. ويمكن لعشاق النكهات الباريسية الاستمتاع بطبق كروك مسيو التقليدي الشهير، حيث يتم تحضير الطبق البسيط من لحم الحبش وجبنة إيمنتال وصلصة البشاميل وشرائح الخبز.

بينما تشكل أطباق الآساي المحضّرة من التوت الطازج والموز وحبوب الجرانولا محلية الصنع وجوز الهند خياراً مثالياً لعشاق الوجبات الصحية. ويشتهر الكافيه بمشروبات السموذي المنعشة والطازجة التي تحمل أسماء شوارع باريس، وتقدم أشهى النكهات الصحية التي تساعد على تخليص الجسم من السموم، ومنها مشروب فرساي، وهو عبارة عن مزيج من البرتقال والباشن فروت والمانجو، بالإضافة إلى مشروب سانت جيرمان المحضّر من التوت البري والنعناع، حيث تضمن المشروبات المنعشة والخالية من السكر تجربة فرنسية أصيلة.

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