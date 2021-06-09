هل نستطيع تسجيل أحلامنا قريباً؟.. باحثون روس يفكون «شيفرة» ما يراه النائم

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

صمم علماء روس تكنولوجيا لإعادة الأحلام، والتي تستخدم تخطيط الدماغ الكهربائي والذكاء الاصطناعي في «فك شيفرة» الأحلام.

وقال الباحث فلاديمير كونيشيف، من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، قال: «نرى الأحلام في مرحلة نوم حركة العين السريعة المصحوبة بنشاط مرتفع للدماغ. ولكن قد لا نتمكن من إعادة الأحلام بصورة مفصلة، إنما يمكننا تحديد فئتها: ممتعة، مزعجة، كابوس، وغيرها»، كما نقل موقع «روسيا اليوم» عن المكتب الصحافي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية.

وبدأ الباحثون عام 2019 تجاربهم في تصوير الصور التي يراها الدماغ. وعرضوا شريط فيديو حول مواضيع مختلفة (سباقات، وجوه الناس، الطبيعة)، مع تسجيل نشاط دماغ المشتركين باستخدام معدات التخطيط الكهربائي للدماغ. واتضح أن رسم نشاط الدماغ يختلف ارتباطاً بالموضوع الذي يشاهده الشخص. وبعد ذلك شاهد المشتركون في التجارب أشرطة فيديو أخرى تستعرض مواضيع مشابهة، وكانت الشبكة العصبية خلالها ترسم الصورة المطابقة للصورة التي في شريط الفيديو، استناداً إلى بيانات التخطيط الكهربائي للدماغ.

وأضاف الموقع أنه يمكن الافتراض، أنه إذا شاهد الشخص فيديو عن الشلالات، فإن الذكاء الاصطناعي يقرأ الموضوع الذي في مقطع الفيديو ويختار صورة الشلال اللازمة لتوضيح الموضوع.

ويتوقع الباحثون، أنه بحلول عام 2025 سيكون بالإمكان تسجيل الأحلام الشخصية باستخدام سماعة الرأس العصبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news