أسباب انتفاخ المعدة صباحاً.. وسبل العلاج

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل الانتفاخ الصباحي واحدة من أكثر شكاوى الجهاز الهضمي شيوعاً. والنقطة الرئيسة لتجنب الانتفاخ الصباحي هو معرفة أسبابه حتى يمكن إحداث تغييرات في النظام الغذائي وأسلوب الحياة.

ويحدث انتفاخ المعدة من حين لآخر نتيجة لخيارات حياتية، اليوم أو الليلة السابقة. وقد يؤدي هذا إلى الإمساك أو وجود غازات، أو حتى التورم واحتباس السوائل، بحسب موقع «هيلث لاين».

وفيما يلي بعض الأسباب المحتملة التي قد تؤدي إلى استيقاظ المرء مصاباً بانتفاخ في المعدة: تناول وجبة كبيرة، خاصة قبل النوم مباشرة، ابتلاع الهواء خلال تناول الطعام بسرعة، الاستلقاء سريعاً بعد تناول الطعام، احتساء الصودا وغيرها من المشروبات الغازية، والكحول، تناول كثير من الألياف، تناول مكملات الألياف غير الضرورية، استهلاك كثير من الملح بالأغذية الغنية بالصوديوم، واستهلاك كمية من السكر، مواد التحلية الصناعية، خصوصاً السوريبيتول والفركتوز، وعدم احتساء ما يكفي من الماء.

ويمكن أن يشير الانتفاخ المزمن الذي يحدث يومياً إلى ما هو أكثر من النظام الغذائي وأسلوب الحياة. وإذا كان المرء يستيقظ مصابا بالانتفاخ كل صباح، فيجب استشارة الطبيب.

وبالإضافة لزيادة استهلاك المياه، قد تساعد مشروبات عشبية معينة في تخفيف حدة الانتفاخ، مثل اليانسون، والكراوية، والبابونج، والكسبرة، والشمر، والنعناع، والكركم.

كما أن ممارسة التمارين بشكل منتظم قد تساعد في الهضم، وبالتالي خفض إمكانية حدوث انتفاخ. وحتى المقدار القليل من النشاط طوال اليوم يمكن أن يكون مفيداً.

وتوصلت دراسة صغيرة أجريت هذا العام إلى أن المشي الخفيف من 10 إلى 15 دقيقة بعد الوجبات ساعد في خفض حدة الانتفاخ المزمن لدى المشاركين.

وإذا ما استمر الانتفاخ الحاد، أو ما إذا كان المرء يشتبه في مرض عضوي وراء ذلك، فمن المهم استشارة الطبيب.

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