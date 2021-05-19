المصدر: برلين ■ د.ب.أ

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن فحوص الغدة الدرقية مهمة لمرضى السكري؛ لأن الغدة الدرقية لها تأثير كبير على عملية الأيض، ومن ثم لها تأثير على مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.

وأوضح أن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى إبطاء إفراز الأنسولين، ما ينجم عنه ارتفاع مستوى السكر في الدم، في حين يتسبب قصور الغدة الدرقية في إبطاء عملية الأيض ويقل الاحتياج إلى الأنسولين، وبذلك يرتفع خطر انخفاض مستوى السكر في الدم مع حصول مرضى السكري على الكمية المعتادة من الأنسولين.

وتتمثل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية في ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات ضربات القلب والعصبية واضطرابات النوم، وفقد الوزن، والإسهال والتعرق الزائد، واضطرابات الدورة الشهرية لدى السيدات، وتساقط الشعر، وتقلب الحالة المزاجية لدرجة العدوانية، والإرهاق والوهن.

أما أعراض قصور الغدة الدرقية فتتمثل في: الضعف والإجهاد بشكل سريع، وانخفاض الأداء الذهني وضعف الذاكرة، والاكتئاب، وتورم الوجه وجفاف وخشونة الجلد، والحساسية تجاه البرودة، وتقصف الشعر وهشاشة الأظافر وخشونة الصوت، وزيادة الوزن، والإمساك، وانخفاض ضغط الدم واضطرابات الدورة الدموية.

ويتعين على مريض السكري استشارة الطبيب عند ملاحظة الأعراض السابقة لتشخيص مشكلات الغدة الدرقية وعلاجها في الوقت المناسب.

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