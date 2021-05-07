على خلاف الاعتقاد الشائع.. السجائر الإلكترونية تضر بالصحة أيضاً

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت الهيئة المركزية الألمانية للإدمان إن السجائر الإلكترونية لا تمثل بديلاً صحياً للسجائر المحتوية على التبغ، كما أنها لا تساعد على الإقلاع عن التدخين بخلاف الاعتقاد الشائع.

وأوضحت أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد سامة تلحق الضرر بالرئة وجهاز المناعة والجهاز القلبي الوعائي، كما تدور حولها شبهات بأنها ترفع خطر الإصابة بالسرطان.

وأضافت الهيئة أن نتائج الدراسات العلمية الحديثة أظهرت أن السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين؛ لأن المرء يستنشق عن طريقها نفس كمية النيكوتين التي يستنشقها عند تدخين السجائر المحتوية على التبغ، بل إن بعض الأشخاص وقعوا في فخ إدمان النيكوتين بسبب تدخين السجائر الإلكترونية.

ولتجنب المخاطر الجسيمة المترتبة على النيكوتين تنصح الهيئة الألمانية بالإقلاع عن التدخين بكل أشكاله، سواء تدخين السجائر المحتوية على التبغ أو السجائر الإلكترونية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news