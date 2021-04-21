دراسة: النوم لساعات قليلة يرفع خطر الإصابة بالخرف

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تبيّن أن للنوم ست ساعات أو أقل في الليلة بين سن الـ50 والـ70 صلة بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وفق دراسة جديدة تابعت نحو 8000 بالغ بريطاني لأكثر من 25 عاماً.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت أمس الثلاثاء، في مجلة «نيتشر كومونيكيشنز» أن خطر الإصابة بالخرف يكون أعلى بنسبة 20 إلى 40% لدى الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة، والذين تكون مدة نومهم تساوي ست ساعات في الليلة أو أقل عند سن الـ50 أو الـ60، مما هو لدى أولئك الذين يمضون ليالي «عادية» لا يقل فيها النوم عن سبع ساعات.

واستنتجت الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية وجامعة باريس بالتعاون مع جامعة «يونيفرسيتي كوليدج» في لندن، أن ثمة صلة بين مدة النوم وخطر الإصابة بالخرف، لكنها لم تتوصل إلى تأكيد علاقة السبب بالنتيجة.

ولاحظت الباحثة سيفيرين سابيا وزملاؤها أيضاً أن خطر الإصابة بالخرف أعلى بنسبة 30% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاماً والذين ينامون بشكل منهجي لمدة قصيرة، بغض النظر عن مشاكلهم الصحية القلبية الوعائية المحتملة أو التمثيل الغذائي أو الاكتئاب، وهي عوامل الخطر للخرف.

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