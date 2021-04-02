النصف ــ الحلو.. 6 نصائح لأجمل خصلات مجعدة في الربيع

وصل الربيع، موسم التغيير والبدايات الجديدة، موسم الجمال وتجدد الأرض وما عليها. الربيع أيضاً موسم بداية ارتفاع درجات الحرارة، والحاجة إلى مزيد من العناية بالشعر استعداداً للتغيير الذي يتعرض له الشعر في فصل الصيف. لذا يعد الربيع الوقت المثالي لتقييم روتين العناية المتبع بالشعر وإعادة النظر فيه.

حيث تؤثر الحرارة والرطوبة على الشعر تأثيراً كبيراً، وتتسببان في مشكلة هيشان الشعر، التي يبدو معها الشعر جافاً ومتمرداً، وعادة ما تبدأ هذه المشكلة في الظهور مع وقت الربيع، حيث بدايات ارتفاع معدلات الحرارة والرطوبة، وتصبح الحاجة ملحة إلى نظام عناية جديد.

تعرف صاحبات الشعر المجعد بشكل طبيعي هذه المشكلة جيداً، وتعرفها كذلك ريم يسعد، مؤسسة منصة Curlshops.com، التي واجهت تحدي الشعر المجعد طوال سنوات، قبل أن تكتشف الحلول الفعالة لكل مشكلات هذا النوع من الشعر. وتشارك ريم نصائحها الست الأفضل لمواجهة تأثيرات الحرارة على الشعر المجعد، ومنحه التغذية اللازمة، حتى تظهر خصلاته بإطلالة الصحة والتألق في الربيع وما بعده.

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