بوابة الجمال تنصح بـ «ماء الميسيلار»

المصدر: دارمشتات ■ د.ب.أ

يشهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة رواجاً كبيراً لمستحضر العناية بالبشرة المعروف باسم «ماء الميسيلار».

وأوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن «ماء الميسيلار» من أكثر مستحضرات تنظيف البشرة تطوراً حتى الآن، إذ يحتوي على جزئيات صغيرة تعرف باسم (المُذيلات) التي تخلص البشرة من الأوساخ والشوائب وبقايا الماكياج باستخدام قطعة قطن ناعمة ومبللة دون أن تؤثر بالسلب في حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.

وأضافت «هاوت.دي» أن «ماء الميسيلار» يعدّ مناسباً لإزالة الماكياج المقاوم للماء بصفة خاصة، مشيرة إلى أنه يعمل على تفتيح مسام البشرة، ومن ثم يمكنها امتصاص المواد الفعالة الموجودة في مستحضرات العناية التالية بصورة أفضل.

وأوصت «هاوت.دي» باستخدام مستحضر «ماء الميسيلار» الخالي من مركبات «بولي إيثيلين جلايكول» المعروفة اختصاراً بـ(PEG)، التي تحوم حولها شبهات بأنها مسرطنة، وتُلحق ضرراً بالحمض النووي وتسبب العقم.

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