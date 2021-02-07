طبيبة أمراض جلدية تقدم نصائح لتجنب مشاكل البشرة بسبب الكمامة

المصدر: كولن - د.ب.أ

قالت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أوتا شلوسبيرجر إن ارتداء الكمامة قد يتسبب لدى بعض الأشخاص في حدوث مشاكل بالبشرة، خاصة لدى الذين يعانون من حب الشباب أو التهاب الجلد العصبي.

وأوضحت أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه من خلال التنفس تنشأ تحت الكمامة «غرفة رطبة»، فضلاً عن تعرض البشرة لاحتكاك.

ولتجنب ذلك تنصح الطبيبة الألمانية بعدم ارتداء الكمامة لمدة تزيد على ساعتين بشكل متواصل، مع مراعاة الاكتفاء بوضع كريم ترطيب خفيف ولا يحتوي على نسبة عالية من الدهون، والاستغناء عن المكياج، كي لا تتم تغطية البشرة بشكل مزودج (طبقة المكياج والكمامة).

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