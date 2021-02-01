المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان بأن الفوائد الجمالية لزبدة الشيا لا تقتصر على البشرة فحسب، بل تشمل الشعر أيضاً.

وأوضحت أن زبدة الشيا غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، ومن ثم فهي تعمل على ترطيب الشعر الجاف حتى الأطراف وتجعله سهل التمشيط، وتمنحه ملمساً ناعماً كالحرير.

وتعمل زبدة الشيا أيضاً على ترطيب فروة الرأس الجافة، لذا فهي تدخل ضمن مكونات الشامبو والبلسم.

ويمكن أيضاً استعمال زبدة الشيا الخام للعناية بالشعر. ولهذا الغرض توضع كمية من الزبدة في حجم حبة البازلاء على اليد وتتم تدفئتها بين أطراف الأصابع حتى تذوب، ثم تدلك الزبدة السائلة في أطراف الشعر جيداً، ثم يشطف الشعر جيداً بماء فاتر. ولعناية مكثفة بالشعر يمكن استعمال زبدة الشيا كقناع طوال الليل. ولهذا الغرض توضع كمية من زبدة الشيا بحجم ملعقة طعام على الشعر الرطب قبل الذهاب إلى الفراش ويدلك الشعر جيداً. وفي الصباح يشطف الشعر جيداً بماء دافئ وشامبو لطيف.

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