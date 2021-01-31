استشاري مصري يقلل من خطورة فيروس نيباه: لا داعي للقلق لهذا الأسباب

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قلل رئيس المركز القومي للبحوث السابق في مصر، الدكتور هاني الناظر، من خطورة «فيروس نيباه» الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه يهدد العالم بجائحة مثل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». مؤكداً عدم وجود دليل على انتشار الفيروس بشكل وبائي.

وطمأن استشاري الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر، متابعيه عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، اليوم الأحد، قائلاً: «برجاء عدم الانسياق وراء الأخبار التي تبث الرعب والخوف في النفوس وأقصد بكلامي موضوع فيروس نيباه الذي بدأت بعض المواقع في تناوله».

وأضاف «أؤكد أن هذا الفيروس غير موجود في مصر تماماً فلا خوف على الإطلاق، ثانياً هذا الفيروس موجود بصورة غير وبائية في بعض دول جنوب آسيا وليس الصين فقط، ولا يوجد دليل عن انتشاره بشكل وبائي.. كما أن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد صحة هذه الاخبار.. لا داعي للقلق والتوتر.. وربنا يحفظكم جميعاً».

يشار إلى أن البحث عن فيروس نيباه قد شغل كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، فيما أشار مختصون إلى أن الفيروس قديم، وتواجد في مناطق عدة في آسيا منذ سنوات.

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