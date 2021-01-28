أطباء يحذّرون من الإفراط في المكملات الغذائية

المصدر: برلين ■د.ب.أ

حذّرت الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك من مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية على الصحة.

وأوضحت أن تناول جرعات زائدة من فيتامين (A) قد يؤدي إلى الصداع والغثيان واضطرابات الرؤية، بينما قد يؤدي تناول جرعات زائدة من فيتامين (D) إلى الشعور بالإرهاق وضعف العضلات واضطرابات نظم القلب.

وقد يرفع تناول جرعات زائدة من فيتامين (E) خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهو ما ينطبق أيضاً على الإفراط في تناول حمض الفوليك.

وتناول جرعات زائدة من البوتاسيوم قد يسبب اضطرابات نظم القلب، في حين يرفع الإفراط في تناول السيلينيوم خطر الإصابة بداء السكري. أما الإفراط في تناول النحاس فيرفع خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 18%، وفقاً لنتائج دراسة علمية حديثة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة لا ينبغي تناول المكملات الغذائية إلا تحت إشراف الطبيب، مع مراعاة عدم تجاوز الجرعات المحددة بأي حال من الأحوال.

يشار إلى أنه يتم اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامينات ومعادن في حال المعاناة من سوء التغذية الناجمة، على سبيل المثال، عند التقدم في العمر أو الحمل أو بعض أمراض الأمعاء الالتهابية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news