أسباب الانتفاخ والشعور بالضيق بعد تناول الطعام

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

أرجع خبراء مجلة «فرويندين» الألمانية المعنية بالصحة معاناة البعض من انتفاخ البطن مع الشعور بالمغص والانزعاج، إلى أسباب عدة قد تختلف من شخص إلى آخر، موضحة أن معظمها يتعلق بعملية الهضم

وهنا عدد من مسببات الانتفاخ والشعور بالضيق بعد تناول الطعام..

متلازمة القولون العصبي

على الرغم من عدم معرفة أسباب متلازمة القولون العصبي حتى الآن، إلا أن المشكلات النفسية والضغط العصبي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل المعوية.

حساسية من أطعمة

هناك بعض الأطعمة، التي لا تهضم بسهولة، بل إنها تسبب في حدوث استجابة تحسسية تختلف من شخص لآخر مثل عدم تحمل اللاكتوز، وهو ما يعني تجنب اللبن ومنتجاته.

عدم الحركة بانتظام

بفضل الحركة يتم تحفيز عملية الهضم ويمكن التخلص من الغازات بشكل أسرع.

كمية كبيرة

يعمل تكديس الطعام في المعدة على إبطاء عملية الهضم، ولذلك فإنه من الأفضل تناول عدة وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلا من الوجبات الكبيرة.

مشاكل مع البكتيريا المعوية

يمكن أن تؤدي اضطرابات المعدة أو تناول المضادات الحيوية أو العدوى المعدية المعوية إلى الإضرار بالفلورا المعوية الصحية لصالح البكتيريا غير المرغوب فيها.

الأكل بسرعة

عند بلع الطعام بسرعة تدخل كميات كبيرة من الهواء إلى المعدة، ولذلك يجب على المرء أخذ وقته في مضغ الطعام وبلعه، وهو ما يساعد المعدة على هضم الطعام بسهولة أكبر.

التقلبات الهرمونية

يمكن أن تحدث انتفاخات البطن مع الدورة الشهرية، عادة قبلها أو خلالها أو أثناء الحمل، ويؤثر التغيير الهرموني أيضا على عملية الهضم ويجعل الأمعاء بطيئة.

اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن ترجع انتفاخات البطن الشديدة والمؤلمة لأسباب أكثر خطورة، مثل الالتهاب المزمن في البنكرياس أو وجود مرض في الأمعاء.

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