العلاج التحفظي.. بديل مؤقت لتأجيل تركيب مفصل اصطناعي

المصدر: فرايبورغ - د.ب.أ

قالت الجمعية الألمانية للمفاصل الاصطناعية إنه في حال تأجيل عملية تركيب مفصل اصطناعي - بسبب تفشي جائحة «كورونا»، على سبيل المثال - يتعين علاج مرضى الفُصال العظمي بشكل تحفظي خلال فترة التأجيل.

وأوضحت الجمعية أن العلاج التحفظي هذا ينبغي أن يتألف من العلاج الطبيعي وعلاج الألم والدعامات العظمية، مع مراعاة مواءمة العلاج مع احتياجات المريض.

ومن المفيد أيضاً استخدام وسائل المساعدة على المشي لتخفيف العبء الواقع على مفاصل الخصر والركبة، إذ تساعد هذه الوسائل على تخفيف المتاعب.

يشار إلى أن الفُصال العظمي المعروف أيضاً باسم «الداء المفصلي التنكسي» أو «التهاب المفصل التنكسي» يعدّ من أكثر أمراض العظام انتشاراً، وهو عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام.

وتآكل هذه الطبقة الواقية بسبب المرض يؤدي إلى احتكاك الأنسجة العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في الآلام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news