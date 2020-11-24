دراسة علمية تحذر: الانفعال يدمر عضلة القلب

المصدر: متابعة- حياة الحرزي

حذرت دراسة علمية من الآثار السلبية للتوتر والانفعال و"المزاج السيئ" اللذين تأكد تأثيرهم الكبير على صحة الإنسان وسلامته،و لفت أخصائيون في الدراسة إلى أضرار الانفعال الجسيمة في إضعاف عضلة القلب وتدميرها.

وجاء في الدراسة التي أجرتها في جامعة "بايلر" في ولاية تكساس الاميركية، ونشرت في صحيفة "سايكولوجي" المختصة في علم النفس، أن الباحثين اعتمدوا على بيانات نفسية لـ 196 شخصًا شاركوا فيما يعرف بـ"اختبار الإجهاد"، بين فترتين تفصلهما 7 أسابيع كاملة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدراسة قامت برصد ضغط الدم ونبضات القلب لدى كل مشارك، كما سألت كل واحد منهم حول شخصيته وكيفية تصرفه في انفعالاته في شتى المواقف.

وتضمنت الدراسة وضع المشاركين في مواقف مقلقة، كمطالبتهم بتحضير خطاب وإلقائه في غضون 5 دقائق ردا على اتهامات يتم توجيهها إليهم، ودرايتهم بخضوعهم من ثم إلى التقييم، مما يضاعف شعورهم بالضغط والتوتر.

وأظهرت الدراسة في المحصلة أن "الانفعال ليس مضرًا على المدى القصير فقط، بل إنه يؤذي الصحة على المدى الطويل."

في هذا الإطار، قالت أليكساندرا تيرا، الباحثة في علم النفس وإحدى المشاركين في الدراسة، إن هذا "الانفعال يؤدي إلى إنهاك عمل عضلة القلب مع مرور الوقت".

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