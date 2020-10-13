لماذا لا تستخدم الكمامات ذات الصمامات على متن الطائرات

المصدر: برلين - د.ب.أ

لابد أنك رأيتها من حولك من قبل، هذه الكمامات الخاصة ذات القطعة البلاستيكية على أحد الجوانب، إنه صمام يسهّل من عملية الزفير.

قد تكون هذه الكمامات أكثر راحة لمرتديها، ولكن الخبراء يقولون إنها لا تؤدي العملية المرجوة من ارتداء الكمامة، حيث إنها لا تُرشح هواء الزفير.

ويوضح توماس يلينك، من مركز طب السفر في برلين: «الغرض من الكمامة هو حماية الأشخاص من حولك. ولكن الصمام يسمح للمرتدي بإخراج هوائه غير المرشح».

يكرر الكثير من مسؤولي الصحة الحكوميين في كثير من الدول هذه النصيحة ومفادها: «هذا النوع من الكمامات لا يحول دون نقل مرتدي تلك الكمامات مرض (كوفيد-19) للآخرين»، بحسب المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونتيجة لذلك، يجب ألا تُستخدم أبداً الكمامات ذات الصمامات في الطائرات أو الحافلات أو القطارات. وهذا هو السبب في عدم قبول شركات الطيران بشكل عام استخدام مثل تلك الكمامات، حيث إن من يرتديها سيضر الركاب الآخرين.

والأمر عينه ينطبق على درع الوجه البلاستيكي. ويقول المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة التي تفيد بأن درع الوجه وسيلة فعالة لوقف انتشار رذاذ التنفس الذي يمكن أن يستنشقه الأشخاص المحيطيون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news