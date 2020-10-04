حديقة أم الإمارات تحتفي بالمعلمين في يومهم بمبادرة خاصة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت حديقة أم الإمارات عن فتح أبوابها مجاناً للمعلمين، احتفالاً بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر.

وأشارت الحديقة إلى أن هذه المبادرة تأتي بمثابة عربون شكر وتقدير لجميع المعلمين على جهودهم الدؤوبة، والتزامهم الجاد الذي أظهروه تجاه القطاع الأكاديمي، على الرغم من كل التحديات التي واجهتهم جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة أم الإمارات، رشا قبلاوي: «يحرص المعلمون اليوم على التوفيق بين التعليم عن بُعد والتعليم داخل الفصول المدرسية في ظلّ أزمة (كورونا)، ويبذلون قصارى جهدهم للتأكد من سلامة طلابهم وتلقي دروسهم بانتظام».

وأشارت إلى أن «توفير فرص جديدة في مجال التعليم هي واحدة من أهم القيم التي نعتز بها في حديقة أم الإمارات، وحرصنا في يوم المعلم العالمي أن نعرب عن تقديرنا للمعلمين الذين أبدوا تفانياً منقطع النظير في مهنتهم، مُتحدّين كلّ الصعاب التي واجهتهم».

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