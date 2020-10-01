العناية الجيدة بالأسنان تحمي عظام الفك

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان بأن نخر الفك هو ضرر بالغ يلحق بعظام الفك، تتمثل أعراضه في آلام الأسنان الشديدة وتخلخل الأسنان، وتحلل أجزاء كاملة من عظام الفك.

وأضافت الرابطة أن خطر الإصابة بالنخر العظمي للفك يرتفع لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي ومرضى السكري، والأشخاص الذين يخضعون للعلاج بالكورتيزون لمدة طويلة، وكذلك الأشخاص الذين يدخنون بشراهة.

كما قد يكون النخر أثراً جانبياً لبعض الأدوية، مثل أدوية هشاشة العظام أو سرطان البروستاتا أو سرطان الثدي.

ويتم علاج النخر بواسطة المضادات الحيوية والغسول، كما قد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة.

وللوقاية من نخر عظام الفك ينبغي العناية بصحة الفم جيداً؛ حيث ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يومياً، مع تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة يومياً، مع الإقلاع عن التدخين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news